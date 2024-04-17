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Аршавин о покере на «Энфилде»: «Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола»

Игра состоялась 21 апреля 2009 года. — 21 апреля для вас особенный день? — Нет. Я его не вспоминаю и не отмечаю.

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