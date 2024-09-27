БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Натовские каратели в Курской области расстреливают детей и беременных женщин ﻿

Натовские каратели в Курской области расстреливают детей и беременных женщин ﻿

  Родион Мирошник: На Западе знают о зверствах, но официальные лица эту информацию игнорируют Из Курской области приходит все больше документальных свидетельств того, что расстрелами мирных жителей и пытками перед казнью занимаются не только бандеровцы, но и солдаты из стран НАТО.

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Комментарии
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Наталья Суржик
А не заткнулся бы ты, эксперт диванный!
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15 час.
Лариса Эрязова
Слушай ка ТЫ...недобиток, наркоша....доигрался ты...жди...тебя точно нужно расстрелять...ублюдок
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7 час.
Максим Ширяев
Если это Правда, то применение ЯО по базам преступников, совершавших преступления против человечности, будет морально оправданно.
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2 час.

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