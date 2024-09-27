Родион Мирошник: На Западе знают о зверствах, но официальные лица эту информацию игнорируют Из Курской области приходит все больше документальных свидетельств того, что расстрелами мирных жителей и пытками перед казнью занимаются не только бандеровцы, но и солдаты из стран НАТО.