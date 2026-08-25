Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 августа 2026 года сообщил о том, что Россия не забудет кровавый акт, совершённый главой киевского режима Владимиром Зеленским в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), и будет добиваться справедливости.