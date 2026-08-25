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FiNE NEWS

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Лавров заявил о намерении России добиваться справедливости после атаки в Старобельске ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 августа 2026 года сообщил о том, что Россия не забудет кровавый акт, совершённый главой киевского режима Владимиром Зеленским в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), и будет добиваться справедливости.

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