В Донецке в результате ракетной атаки ВСУ разрушения получил крупнейший ТРЦ Сегодня во второй половине дня украинские националисты подвергли массированной ракет.
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В Донецке в результате ракетной атаки ВСУ разрушения получил крупнейший ТРЦ Сегодня во второй половине дня украинские националисты подвергли массированной ракет.
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