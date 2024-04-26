Обиды президента Украины Владимира Зеленского на то, что США и страны ЕС защищают его совсем не так, как защищают Израиль, приняли комичный характер.
Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Есть евреи, жидомасоны, а он дьявол во плоти, который за бабло своих единоверцев вырежет и сожжет в лагерях смерти... Дайте ему поруководить Израилем, государство исчезнет за месяц, он всех сдаст арабам и мусульманам, чтобы головами евреев в футбол играли...
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11 час.
И
Искандер
Сообщить, что Израиль САМ заплатил за "железный купол" может только полный идиот, незнакомый с объёмами военной "помощи" США, ВБ и прочих прожидовленных режимов.
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9 час.
лл
лина любимцева
Зелька не еврей. А ЖИДЯРА!
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9 час.
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