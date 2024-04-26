Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей

АНГЕЛ АНГЕЛ

Есть евреи, жидомасоны, а он дьявол во плоти, который за бабло своих единоверцев вырежет и сожжет в лагерях смерти... Дайте ему поруководить Израилем, государство исчезнет за месяц, он всех сдаст арабам и мусульманам, чтобы головами евреев в футбол играли...