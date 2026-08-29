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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас о ЦСКА в новом сезоне: «Никитин произвел определенные изменения, клуб будет выглядеть сильнее. У тренера есть отработанный план работы, по которому он добивается результата»

Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался о перспективах ЦСКА в сезоне-2026/27.  «Я думаю, что у Никитина есть уже отработанный не только на ЦСКА , но и на «Локомотиве» план работы, по которому он готовит команду и добивается результата.

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