Черкас о ЦСКА в новом сезоне: «Никитин произвел определенные изменения, клуб будет выглядеть сильнее. У тренера есть отработанный план работы, по которому он добивается результата»

Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался о перспективах ЦСКА в сезоне-2026/27. «Я думаю, что у Никитина есть уже отработанный не только на ЦСКА , но и на «Локомотиве» план работы, по которому он готовит команду и добивается результата.
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