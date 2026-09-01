Food Inflation Jumps as Higher Energy Costs Hit UK Retailers

Shop price inflation has hit a two-year high and is set to climb through the autumn as a surge in energy and commodity costs filters through to consumers, a top business group has found.
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