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Россия одним решением может подкосить японскую торговлю. В Токио пытались возмутиться, но пришлось оправдываться

Россия одним решением может подкосить японскую торговлю. В Токио пытались возмутиться, но пришлось оправдываться

В Токио возмутились из-за санкций России, которые способны подкосить японскую торговлю. Однако затем генеральному секретарю правительства Японии Ёсимаса Хаяси пришлось оправдываться.

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