«КОНТРОЛ лизинг»: исполнение обязательств перед инвесторами остается безусловным приоритетом компании

24 августа рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «КОНТРОЛ лизинга» на уровне ruBB− с развивающимся прогнозом и продлило статус «под наблюдением».
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