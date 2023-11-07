США заявили, что могут изменить расстановку сил в Европе после решения по ДОВСЕ

США могут изменить расстановку сил для соблюдения обязательств перед союзниками по НАТО после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.