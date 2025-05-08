Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле: о чём заявили лидеры (ВИДЕО)

В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Заявления, которые уже сделали лидеры двух стран: ► Отношения Россия и Китая носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер, заявил российский президент.