В последнее время общественность всё чаще обсуждает странное и необычное поведение Зеленского. Пока специалисты пытаются разобраться, что же происходит с президентом Украины, его экс-коллеги уверяют, что Владимир и ранее вёл себя противоестественно.
В последнее время общественность всё чаще обсуждает странное и необычное поведение Зеленского. Пока специалисты пытаются разобраться, что же происходит с президентом Украины, его экс-коллеги уверяют, что Владимир и ранее вёл себя противоестественно.
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