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«Мое имя — это вообще царь, бог, на меня надо молиться», – стало известно о странном поведении Владимира Зеленского

«Мое имя — это вообще царь, бог, на меня надо молиться», – стало известно о странном поведении Владимира Зеленского

В последнее время общественность всё чаще обсуждает странное и необычное поведение Зеленского. Пока специалисты пытаются разобраться, что же происходит с президентом Украины, его экс-коллеги уверяют, что Владимир и ранее вёл себя противоестественно.

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