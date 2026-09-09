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«Конфликт станет ещё беспощаднее»: В США оценили результаты поездки Уиткоффа на Украину.

«Конфликт станет ещё беспощаднее»: В США оценили результаты поездки Уиткоффа на Украину.

Авторы «The New York Times» оценили результаты поездки спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера на Украину.

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