7дней.ru

105 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    Да и хрен с ней. Переживём мы без этой Нетребки. Благодаря сво  Россия наконец, стала избавляться от балласта.«Вас не любят, ме...
  • Людмила
    Лишиться голоса, лишиться всего ..не тронь лихо пока оно тихо...расплата приходит независимо от положения, а от преда...«Вас не любят, ме...
  • Галина Горюнова
    Мелкая продажная душонка. Она конечно же плохо закончит, как все ей подобные. Господь он все видит.«Вас не любят, ме...

«Оксане всего не говорят»: о чем молчат лечащие врачи Костомарова

«Оксане всего не говорят»: о чем молчат лечащие врачи Костомарова

Супруга чемпиона, по словам подруги, не знает подробностей состояния мужа. Komsomolskaya Pravda/Global Look PressБлизкое окружение Романа Костомарова не верит, что он оказался на грани жизни и смерти из-за выступлений в мороз на открытом катке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх