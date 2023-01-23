«Оксане всего не говорят»: о чем молчат лечащие врачи Костомарова

Супруга чемпиона, по словам подруги, не знает подробностей состояния мужа. Komsomolskaya Pravda/Global Look PressБлизкое окружение Романа Костомарова не верит, что он оказался на грани жизни и смерти из-за выступлений в мороз на открытом катке.
Супруга чемпиона, по словам подруги, не знает подробностей состояния мужа. Komsomolskaya Pravda/Global Look PressБлизкое окружение Романа Костомарова не верит, что он оказался на грани жизни и смерти из-за выступлений в мороз на открытом катке.
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