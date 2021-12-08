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В текущих условиях никакого равноправия государств быть не может

В текущих условиях никакого равноправия государств быть не может

Недавно генсек НАТО назвал неприемлемым, что у России есть сферы влияния и сферы интересов за пределами её границ «Это означает, — продолжил Столтенберг, — фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают или не делают ее соседи.

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