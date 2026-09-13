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Власти Надымского района разыскивают организатора игры «Ума палата»

Власти Надымского района разыскивают организатора игры «Ума палата»

Администрация Надымского района объявила аукцион на организацию и проведение интеллектуальной игры «Ума палата» для молодежи.

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