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Кузьменко забил 1-й гол в сезоне, но набрал «минус 1» против «Чикаго» при победе 3:1. У форварда «Калгари» 5 очков в 4 играх

«Калгари» переиграл «Чикаго» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Флэймс» Андрей Кузьменко забил гол при игре в большинстве во втором периоде встречи.

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