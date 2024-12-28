Вандалы разгромили ледовый городок в Челябинской области

Власти муниципалитета только залили ледовую сказку для горожан.В поселке Вахрушево Копейского городского округа вандалы разгромили ледовый городок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приказ - ликвидировать. Путин дал спецслужбам жёсткое распоряжение после Казани - инсайдеры
- Последняя линия обороны ВСУ. Войска бегут из Часова Яра – крупнейший котёл в истории СВО. "Азов"* разгромлен, тысячи убиты. Заявление ГУР
- Жёсткий удар ВСУ по России из России?: "Взорвана нефтебаза в Орле". 15 огненных вспышек. "В опасности вся страна". Раскрыта цель терактов
Свежие комментарии