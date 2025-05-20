Попович: «Финансирование школ по числу учеников – токсичный принцип в нынешних условиях»

Бывший министр образования Корнелиу Попович подверг резкой критике нынешнюю модель финансирования в расчете на одного учащегося в молдавском образовании, назвав ее «токсичной» в контексте общества, страдающего от бедности и демографического спада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии