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Президент «Кайрата» Оразбеков о проигрыше «Хрудиму»: «Им чуть больше повезло, чем нам»

Кайрат Оразбеков, который является президентом МФК «Кайрат», выступил с обращением к игрокам клуба после матча в элитном раунде Лиги Чемпионов с чешским «Хрудимом» (1:2) в Алматы.

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