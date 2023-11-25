США заставили Японию покупать избыточный СПГ, который ей не нужен Геополитическое пространство находится под влиянием двух противоречивых тенденций: стремления отказаться от ископаемых и желания экспортеров нефти и газа продавать их в больших объемах.
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