Известная в России 23-летняя блогерша выйдет замуж

Известная в России блогерша, бывшая участница TikTok-дома XO Мишель Кеннелли выйдет замуж. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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