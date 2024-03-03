От украинского дрона боевой пес Балбес спас российских военных ценой своей жизни

Российские военные спаслись от украинского боевого дрона благодаря их собаке по кличке Балбес. Согласно сообщениям в соцсетях и ТГ-каналах, этот пес прибился к бойцам Вооруженных Сил России на линии фронта и стал их всеобщим любимцем.
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