84 легковых автомобиля получили в этом году медорганизации Иркутской области

В 2023 году медицинские учреждения Иркутской области получили 84 новых легковых автомобиля. 74 автомобиля отечественного производства закупили в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», ещё 10 машин приобрели для паллиативных бригад.
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