SpaceX перенесла седьмой запуск самой мощной ракеты

Starship готовится к седьмому полету / © SpaceX SpaceX не сообщила подробностей о причине задержки. Однако обозреватели отметили, что в ночь с 10 на 11 января после заправочного теста верхняя ступень Starship — корабль S33 — был снят с ускорителя Super Heavy B14.