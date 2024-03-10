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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галлямов о статье Sports про выступление его и Савосина на шоу-турнире: «Автор почему-то выделил эти два номера. Почему же...»

9 марта фигуристы Галлямов и Анастасия Мишина представили шоу-номер на тему из произведения «12 стульев».

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