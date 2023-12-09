В честь Дня героев Отечества в Петербурге возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»

В Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов к обелиску «Городу-Герою Ленинграду». В мероприятии, приуроченном ко Дню героев Отечества, приняли участие представители Смольного и Законодательного собрания.
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