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В честь Дня героев Отечества в Петербурге возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»

В честь Дня героев Отечества в Петербурге возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»

В Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов к обелиску «Городу-Герою Ленинграду». В мероприятии, приуроченном ко Дню героев Отечества, приняли участие представители Смольного и Законодательного собрания.

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