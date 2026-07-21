ЦРУ предупреждает: военное давление не сломит Иран

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пока США и Иран обмениваются ударами десятую ночь подряд, американские разведывательные службы пришли к неутешительному для Белого дома выводу: военное давление не заставит Тегеран изменить свою позицию.
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