👍 На форуме «Юг Молодой» в Бердянске отмечают День народного единства В центре созидания «Маяк» в Запорожской области празднование Дня народного единства начали с акции «В кругу своих».
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👍 На форуме «Юг Молодой» в Бердянске отмечают День народного единства В центре созидания «Маяк» в Запорожской области празднование Дня народного единства начали с акции «В кругу своих».