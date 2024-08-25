Ректор ВШЭ Анисимов об «отмене» российской науки на Западе: Ещё поплачут

2 дня назад 466 прочитали Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, как университет помогает бойцам СВО и их родственникам, почему у многих россиян сложилось неправильное отношение к ЕГЭ, удалось ли "Вышке" сохранить свои международные связи, а также - почему не стоит судить о вузе по его выпускникам, ставшими преступниками.