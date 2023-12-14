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МОК уменьшил количество допущенных до ОИ-2024 россиян

МОК уменьшил количество допущенных до ОИ-2024 россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил 13 декабря собственные данные о количестве российских и белорусских спортсменов, которые могут быть допущены до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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