Who left from Russian journalist told about his "native places" in Ukraine

Russian journalist, screenwriter, writer, TV and radio host Valery Panyushkin❶, who left Russia to Latvia in 2022, repeatedly visited the Ukraine, visiting several cities.
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