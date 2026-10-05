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The Eurasia Daily news agency

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Who left from Russian journalist told about his "native places" in Ukraine

Who left from Russian journalist told about his "native places" in Ukraine

Russian journalist, screenwriter, writer, TV and radio host Valery Panyushkin❶, who left Russia to Latvia in 2022, repeatedly visited the Ukraine, visiting several cities.

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