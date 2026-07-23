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Аргументы и Факты

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Захарова напомнила США об обещании Трампа решить украинский кризис за сутки

Захарова напомнила США об обещании Трампа решить украинский кризис за сутки

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что урегулировать украинский конфликт за полчаса нереально, упомянула о прежних обещаниях американского лидера Дональда Трампа завершить его в течение суток.

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