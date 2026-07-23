Захарова напомнила США об обещании Трампа решить украинский кризис за сутки

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что урегулировать украинский конфликт за полчаса нереально, упомянула о прежних обещаниях американского лидера Дональда Трампа завершить его в течение суток.
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