Захарова напомнила США об обещании Трампа решить украинский кризис за сутки

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что урегулировать украинский конфликт за полчаса нереально, упомянула о прежних обещаниях американского лидера Дональда Трампа завершить его в течение суток.