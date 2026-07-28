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Царьград

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Латышев сделал вывод, услышав Путина: "Россия приступает к ликвидации Украины"

Латышев сделал вывод, услышав Путина: "Россия приступает к ликвидации Украины"

Судьбоносные президентские заявления были сделаны по случаю празднования Дня Военно-Морского Флота России в здании Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге в присутствии главы Минобороны Андрея Белоусова и своего помощника Николая Патрушева.

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