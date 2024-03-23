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Конгресс США одобрил проект финансирования правительства во избежание шатдауна

Конгресс США одобрил проект финансирования правительства во избежание шатдауна

Сенат конгресса США одобрил пакетный законопроект, который предусматривает продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (он заканчивается в США 30 сентября), во избежание приостановки работы правительства (шатдауна).

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