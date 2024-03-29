Протестующие прервали криками о ядерной войне с Россией выступление Байдена

В Нью-Йорке протестующие прервали криками о ядерной войне с Россией выступление американского президента Джозефа Байдена в рамках избирательной кампании демократа, в котором также принимали участие экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.
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