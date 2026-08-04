Сдается 1 комнатная квартира 39кв.м в Калининском районе ДОНМУ в Донецке - 20 000 руб

Сдается Однокомнатная квартира в Калининский районе ориентир: ДОНМУ, 39 кв. м. , этаж: 3 из 9 ❗️АРЕНДА МЕСЯЦ/ДОЛГОСРОЧНО❗️ Просторная и уютная квартира с новым ремонт и необходимой техникой: шкаф, кровать, кондиционер, печка, микроволновка , холодильник письменный стол , также в пешей доступности супермаркеты, аптеки, кофейни, банки , Университет ДОНМУ .