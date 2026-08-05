В Екатеринбургском зоопарке у игрунок родилось двое детёнышей

В среду вечером оказалось известно о том, что в Екатеринбургском зоопарке пополнение: у пары бразильских игрунок Жоффруа, носящих клички Рон и Гермиона в честь персонажей саги о Гарри Поттере, родились двое детенышей.
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