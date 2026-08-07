Приступили к ликвидации цели №1: виновник атак на РФ доживает последние дни

Ликвидация главарей беспилотных подразделений Вооружённых сил Украины, в частности командира Роберта Бровди* (позывной «Мадьяр»), станет серьёзным психологическим ударом по противнику и заставит его отказаться от чувства безнаказанности.
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