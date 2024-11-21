«Россети» провели ремонт на одном из крупнейших спецпереходов ЛЭП в ДФО

«Россети» завершили ремонт энергомоста через реку Амур – участка линии электропередачи 220 кВ «Волочаевка/т – РЦ», которая связывает Еврейскую автономную область и Хабаровский край, а также питает Транссиб.
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