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«Россети» провели ремонт на одном из крупнейших спецпереходов ЛЭП в ДФО

«Россети» провели ремонт на одном из крупнейших спецпереходов ЛЭП в ДФО

«Россети» завершили ремонт энергомоста через реку Амур – участка линии электропередачи 220 кВ «Волочаевка/т – РЦ», которая связывает Еврейскую автономную область и Хабаровский край, а также питает Транссиб.

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