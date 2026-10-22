Сергей Донецкий 22 октября 2026 г. Что больше всего любит национально сознательный украинский патриот? Он любит панствовать.
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