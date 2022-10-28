Почему соискатели выбирают Дальневосточный банк

Что происходит с бизнесом, чего хотят соискатели, какие HR-инструменты помогут справиться с новыми вызовами — на эти вопросы искали ответы HR-специалисты, руководители департаментов, топ-менеджеры и собственники компаний на 5-й Дальневосточной конференции HR-Dive от hh.
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