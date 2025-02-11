Пассажир открыл дверь самолёта, который готовился к взлёту

Пассажир рейса испанской авиакомпании Iberia, вылетавшего из аэропорта Париж-Орли в Мадрид, открыл заднюю дверь самолета Airbus A320, который был на взлетной полосе, активировал трап и прыгнул с него, не получив травм.
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