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Депутат из Швейцарии призвал пригласить Путина в Берн после Зеленского

Депутат из Швейцарии призвал пригласить Путина в Берн после Зеленского

РИАМО - 18 янв. Владимир Путин должен посетить Берн вслед за Владимиром Зеленским, чтобы Швейцария могла подтвердить свой нейтралитет в российско-украинском конфликте, заявил депутат Национального совета страны от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель.

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