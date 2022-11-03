НРД обратился в Совет Европы с обжалованием введения санкций

2 ноября 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) подал обращение в Совет Европы в рамках административной процедуры обжалования решения о включении 3 июня 2022 года НРД в санкционные списки ЕС, следует из сообщений Московской биржи.
2 ноября 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) подал обращение в Совет Европы в рамках административной процедуры обжалования решения о включении 3 июня 2022 года НРД в санкционные списки ЕС, следует из сообщений Московской биржи.
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