15 февраля в главном рупоре демократов “The Washington Post” вышла статья, которую, похоже, готовили как программный документ против реформ, затеянных […] The post Демократы попытались контратаковать Маска, но увязли во лжи appeared first on Медиакратия.
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