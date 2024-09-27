Мечутся, как звери в клетке. Боевики ВСУ безуспешно молят о выводе из Угледара Юлия СоколоваУкраинские военнослужащие неудачно пытаются покинуть город Угледар в Донецкой области, который подвергся массированному наступлению со стороны российских войск.
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