В Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении тындинского предпринимателя, обвиняемого в незаконном обороте алкогольной продукции

Следственным отделом МО МВД России «Тындинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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