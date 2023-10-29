Казачий ансамбль «Атаман» выступил для военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане

Артисты коллектива представили для военнослужащих и членов их семей свою концертную программу, в репертуар которой вошли духовные песнопения, народные и старинные казачьи песни, а также авторские песни о Родине, судьбе России, о русских людях, несущих самобытную казачью и народную культуру.