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Закон, порядок, государство

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В Республике Тыва инспектор ДПС помог автоледи поменять колесо

Инспектор ДПС 1-го взвода ОР ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва лейтенант полиции Орлан Сондуй, находясь на службе по обеспечению безопасности дорожного движения, обратил внимание на автомашину с включенной аварийной сигнализацией, остановившуюся на проезжей части.

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