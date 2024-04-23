В Республике Тыва инспектор ДПС помог автоледи поменять колесо

Инспектор ДПС 1-го взвода ОР ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва лейтенант полиции Орлан Сондуй, находясь на службе по обеспечению безопасности дорожного движения, обратил внимание на автомашину с включенной аварийной сигнализацией, остановившуюся на проезжей части.